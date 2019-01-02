Çamlıca kulesinde katlar ortaya çıkmaya başladı 02 Ocak 2019, Çarşamba

İstanbul, Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 4 kattan oluşan blok da hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.