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Çamlıca Kulesi 2019 yılında açılıyor

16 Kasım 2018, Cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.


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