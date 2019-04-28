İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Gençlerimizle sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’nde buluşuyoruz" etkinliği kapsamında on binlerce vatandaş Çamlıca Camii'ne akın etti.
Çamlıca Camii'nde tarihi kalabalık! On binlerce vatandaş sabah namazına akın etti28.04.2019 08:04
- Çamlıca Camii'nde tarihi kalabalık! On binlerce vatandaş sabah namazına akın etti
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