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Çamlıca Camii'nde tarihi kalabalık! On binlerce vatandaş sabah namazına akın etti

28.04.2019 08:04

İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Gençlerimizle sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’nde buluşuyoruz" etkinliği kapsamında on binlerce vatandaş Çamlıca Camii'ne akın etti.


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