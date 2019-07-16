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Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev LED Türk Bayrağı

16.07.2019 01:12

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı. Dev LED bayrak havadan görüntülendi.


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