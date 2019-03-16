Cami katliamını sonrası akıllara geldi! Prof. Dr. Halil İnalcık uyarmıştı: Batı hiçbir zaman İstanbul'dan vazgeçmedi 16.03.2019 11:55

Yeni Zelanda'daki cami katliamının ardından hocaların hocası merhum Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yıllar önceki sözleri akıllara geldi. Halil İnalcık, Almanya'nın Münih şehrinde katıldığı Bizantinistler kongresinde; Almanya'nın Bavyera Bölgesi Kardinali'nin "Ayasofya'nın kubbesi üzerinde Hıristiyanlığın yıldızı parlayacak" sözü üzerine salondakilerin bu sözleri dakikalarca ayakta alkışladığını anlatmıştı. İnalcık, Batı'nın gizlediği yüzü ve amaçları hakkında Türkiye'yi bu sözlerle uyarmıştı: Bütün bunlar oyundur. Batı hiçbir zaman İstanbul'dan vazgeçmedi.

İşte o sözleri:

"İstanbul'dan Batı hiçbir zaman vazgeçmedi. 'Ayasofya'nın kubbesi üzerinde Hıristiyanlığın yıldızı parlayacak.' Bunu kim söyledi? Papa olacak olan Variola Kardinali. Bir Bizantinistler konrgresinde söylemiştir. bunu. Bunu söylediği zaman bütün o bilim adamları Rumlar ayağa kalktılar dakikalarca alkışladılar. Münih'te oldu bu olay 1958'de. Ben bunu unutmuyorum."