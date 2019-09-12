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Cami kapısında bulunan 100 liranın sırrını bu video ortaya çıkardı (Video)

12.09.2019 11:54

Bir camide görev yapan Din Kültürü Öğretmeni Metin Yıldırım isimli kişi, görev yaptığı caminin kapısında 100 lira buldu. Paranın izini süren Yıldırım, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Din Kültürü Öğretmeni Metin Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük ilgi topladı. Görev yaptığı caminin giriş kapısına 100 TL bırakıldığını söyleyen Yıldırım, kamera görüntülerini inceledi. Çocuklar sokakta buldukları parayı cami kapısına bırakmıştı. Yıldırım "Sizi yetiştiren anne babaya ve öğretmene helal olsun. Parayı sokakta bulmalarına rağmen haram paraya dokunmak yerine en uygun yere bırakmışlar ÜMİDİMİZSİNİZ ÇOCUKLAR" paylaşımı ile adam olacak çocukları açığa çıkardı.
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