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Cam filmi yüzde zorunluluğu açıklandı

19 Aralık 2017, Salı
Cam filmi tartışmalarına son nokta konuldu. Cam filminde yüzde 70 şartı kararlaştırıldı.
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