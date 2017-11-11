Cam filmi yasağında resmi açıklama geldi 'Ceza kesilmeyecek'
10 Kasım 2017, Cuma
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cam filmi yasağıyla ilgili verdiği talimat gereğince çalışmaların başladığını yaklaşık 8-10 gündür bu konuyla alakalı cezai işlem uygulanmadığını söyledi. Soylu, yönetmeliğin kalkacağını ve belirli bir standart getirilene kadar cezai işlem uygulanmayacağının altını çizdi.
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