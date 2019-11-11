Çalışan anneye bakıcı parası! Ayda 1300 TL destek 11.11.2019 11:58

Çalışan anneye kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2019 yılında çalışmakta olan kadınlara doğum öncesi ve sonrasında izin ve birtakım yardımlar yapılmaktadır. Sosyal Devlet anlayışıyla annenin bebekleriyle ilişkisini güçlendirebilmek için ona birtakım çalışma rahatlıkları sağlanmaktadır. Kadınların ekonomideki rolünün ve iş alanlarındaki yerinin artırılabilmesi için süt parası ve doğum yardımı gibi destekler de verilmektedir. Başvurular internet üzerinden (www. sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılacak. Ön kayıt 13 Kasım Çarşamba saat 14.00’te alınmaya başlanacak, kesin kayıt ise 26 Kasım Salı günü alınacak.”