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Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turistin cezası belli oldu

09.02.2019 16:43

Marmaris'te müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist Ian Camppel'e (55), tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.


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