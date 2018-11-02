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Çaldığı bisikleti sahibine geri satan şüpheli tutuklandı

02 Kasım 2018, Cuma

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de Gürpınar Mahallesi'nde Serkan Duman'a ait 825 dolar değerindeki bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çaldığı bisikleti sahibine geri satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.


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