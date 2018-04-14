Yol Durumu

Çağrı merkezinden 'icra' tehdidi...

13 Nisan 2018, Cuma

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları "hukuki" yalanlarla kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

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