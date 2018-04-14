Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları "hukuki" yalanlarla kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.
Çağrı merkezinden 'icra' tehdidi...13 Nisan 2018, Cuma
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