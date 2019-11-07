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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında intihar

07.11.2019 12:28

Son dakika haberine göre Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.


Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.
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