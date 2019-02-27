Son dakika... Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Idriss Deby’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Karşılamada iki ülkenin resmi marşları okundu.
Çad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı27.02.2019 18:39
- Çad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı
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