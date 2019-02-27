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Çad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı

27.02.2019 18:39

Son dakika... Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.  Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Idriss Deby’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Karşılamada iki ülkenin resmi marşları okundu.


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