Yol Durumu

Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

21 Ağustos 2018, Salı

Uşak’ta gece geç saatlerde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirip olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları