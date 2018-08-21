Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

Uşak’ta gece geç saatlerde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirip olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı21 Ağustos 2018, Salı
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