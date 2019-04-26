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Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı

26.04.2019 22:52

Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler bu kez 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı. Polis, beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazıp kaçan definecilerin peşine düştü.


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