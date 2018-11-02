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ByLock soruşturmasında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

02 Kasım 2018, Cuma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmada ByLock kullandıkları belirtilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock Kriptografik Haberleşme sisteminin gerçek kullanıcıları oldukları belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcılığın talimatı üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonlarda, 27 şüphelinin yakalandığı kaydedilirken diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.


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