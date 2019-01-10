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ByLock kullandığı ileri sürülen 4 kadın tutuklandı

10 Ocak 2019, Perşembe

Adana'da FETÖ'nün gizli haberleşme ağı "ByLock" uygulamasını kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4 kadın tutuklandı.


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