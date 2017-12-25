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Buzlar eridi ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı

25 Aralık 2017, Pazartesi

Grönland'da bulunan gizli ABD üssü küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak. Uzmanlar yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor. Bölge üzerinde araştırma yapan uzmanlar küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini belirtti. Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen şehir, Amerika tarafından "Project Iceworm-Buzsolucanı Projesi" olarak adlandırıldı. Şehrin altında 4000 kilometre uzunluğundaki tünelde SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 adet balistik füze yerleştirildi. Soğuk savaş zamanında hükümetlerin gizli çalışmalarının en büyük kanıtlarını içeren şehir, buzulların altında gizemini koruyor.

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