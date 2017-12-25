Buzlar eridi ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı

Grönland'da bulunan gizli ABD üssü küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak. Uzmanlar yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor. Bölge üzerinde araştırma yapan uzmanlar küresel ısınmadan dolayı Grönland'daki büyük buzul kütlesinin çökmesiyle gizli nükleer tabakada da çöküntü yaşanabileceğini belirtti. Soğuk savaş zamanında 200 kişilik bir ekip tarafından nükleer güç ile inşa edilen şehir, Amerika tarafından "Project Iceworm-Buzsolucanı Projesi" olarak adlandırıldı. Şehrin altında 4000 kilometre uzunluğundaki tünelde SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 adet balistik füze yerleştirildi. Soğuk savaş zamanında hükümetlerin gizli çalışmalarının en büyük kanıtlarını içeren şehir, buzulların altında gizemini koruyor.
Buzlar eridi ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı25 Aralık 2017, Pazartesi
- Minik Kerim'in mucizevi direnişi sürüyor!
- İşte taşeron düzenlemesinin ayrıntıları
- Sağlıkta 5 yıldızlı otel konforu
- Yerli enerjiye dev destek!
- 25 Aralık yargı darbe girişiminin 4. yılı
- İsrail’den turistlere özel terör kampı!
- Gemlik nereye taşınacak? Canlı yayında açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde konuştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde tekbirlerle karşılandı
- Erdoğan: "Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da
- Sudan'da medresede Erdogan'a dua
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.