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Büyüme rakamları açıklandı: 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü

11.03.2019 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), büyüme rakamlarını açıkladı. 2018 büyümesi yüzde 2,6 olarak açıklandı.


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