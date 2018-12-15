Büyükşehirlerde hangi parti önde? 15 Aralık 2018, Cumartesi

31 Mart Yerel seçimlerine artık 3.5 ay gibi bir süre kaldı. Seçim yarışının da artmasıyla partiler adaylarını hızla belirlemeye devam ediyor.. Seçim boyunca gözler 3 büyükşehirde olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi adaylar ön plana çıkıyor. Son gelişmeleri A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür aktardı. İşte Adil Gür'ün yorumlarıyla 3 Büyükşehir'deki son durum.