31 Mart Yerel seçimlerine artık 3.5 ay gibi bir süre kaldı. Seçim yarışının da artmasıyla partiler adaylarını hızla belirlemeye devam ediyor.. Seçim boyunca gözler 3 büyükşehirde olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi adaylar ön plana çıkıyor. Son gelişmeleri A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür aktardı. İşte Adil Gür'ün yorumlarıyla 3 Büyükşehir'deki son durum.
Büyükşehirlerde hangi parti önde?15 Aralık 2018, Cumartesi
- Büyükşehirlerde hangi parti önde?
- Metro seferleri durduruldu! Osmanbey'de bir kişi raylara düştü
- Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri top atışlarıyla vuruluyor
- Sefaköy'de metrobüs arızası
- Kayıp olarak aranan Melahat Özen, falezlerde ölü bulundu
- Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon
- Başkan Erdoğan ile Trump görüştü
- İşte saniye saniye tren kazası görüntüleri
- Başkan Erdoğan: "Kendi göbeğimizi kendimiz kestik"
- Başkan Erdoğan: "Bunlar dünyayı enayi zannediyor"
- Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına net mesaj!
- Başkan Erdoğan: "Alçakça bir operasyonla şehit edildi"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.