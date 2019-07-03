Büyükelçi Samsar'dan, Putin'e güven mektubu 03.07.2019 16:09

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven mektubunu sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.