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Büyükçekmece'ye Almanya'dan seçmen kaydı yapılmış

22.04.2019 15:01

İstanbul'daki seçimlerde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Büyükçekmece'de yaşanan sahte seçmen skandalının Almanya ayağı da ortaya çıktı. İlçede sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın, Almanya'dan da seçmen kaydı yaptığı öğrenildi.


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