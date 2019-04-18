Büyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı cep telefonu şifresini vermiyor! 18.04.2019 11:44

Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan, personel azlığı iddiasıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen ve ilçede sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın cep telefonu şifresini vermediği bildirildi. Mehmet Özgür Samanlı cep telefonu şifresini unuttuğunu, unuttuğu için cep telefonunu açamayacağını iddia ederek, "Hiçbir şekilde hatırlamayacağım" dedi. Samanlı, cep telefonu şifresini verdiği takdirde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün veya belediye yetkilileriyle irtibatı çıkacak.