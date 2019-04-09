Büyükçekmece'de "sahte seçmen" incelemesi

Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.
Büyükçekmece'de "sahte seçmen" incelemesi09.04.2019 12:50
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