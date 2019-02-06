Büyükçekmece'de sahte adres kaydına tutuklama

İstanbul Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir operasyon vardı. İddiaya göre bir memur boş konutlarda birileri yaşıyormuş gibi göstererek işlem yapıyordu. Olayın duyulmasının ardından hemen harekete geçildi. O şahsın CHP'li belediyeden 2 gün önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geçici olarak atandığı ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de sahte adres kaydına tutuklama06 Şubat 2019, Çarşamba
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