Büyükçekmece'de sahte adres kaydına tutuklama 06 Şubat 2019, Çarşamba

İstanbul Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir operasyon vardı. İddiaya göre bir memur boş konutlarda birileri yaşıyormuş gibi göstererek işlem yapıyordu. Olayın duyulmasının ardından hemen harekete geçildi. O şahsın CHP'li belediyeden 2 gün önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geçici olarak atandığı ortaya çıktı.