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Büyükçekmece'de nasıl usulsüzlük yapıldı? İşte Büyükçekmece'deki skandalın belgeleri

11.04.2019 23:58


İstanbul Büyükçekmece'de yapılan seçim usulsüzleri günlerdir konuşuluyor. Büyükçekmece'de yaklaşık 15 bin hayali seçmen tespit edilmişti. Ahırlar, arsalar hatta kümesler bile hayali seçmenlerle dolup saçmıştı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, Büyükçekmece'de yaşanan sahte seçmen skandalına ilişkin belgeleri ayrıntılı bir biçimde telhis etti.

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