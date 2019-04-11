Büyükçekmece'de nasıl usulsüzlük yapıldı? İşte Büyükçekmece'deki skandalın belgeleri

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan seçim usulsüzleri günlerdir konuşuluyor. Büyükçekmece'de yaklaşık 15 bin hayali seçmen tespit edilmişti. Ahırlar, arsalar hatta kümesler bile hayali seçmenlerle dolup saçmıştı.
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, Büyükçekmece'de yaşanan sahte seçmen skandalına ilişkin belgeleri ayrıntılı bir biçimde telhis etti.
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