Büyükçekmece'de MHP'li başkanın evine bile sahte seçmen kaydetmişler

MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydı yapılmış. Büyükçekmece'de yaşanan bu skandalı A Haber canlı yayınında gazeteci Kenan Kıran anlattı.
Büyükçekmece'de MHP'li başkanın evine bile sahte seçmen kaydetmişler12.04.2019 08:58
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