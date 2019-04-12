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Büyükçekmece'de MHP'li başkanın evine bile sahte seçmen kaydetmişler

12.04.2019 08:58

MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydı yapılmış. Büyükçekmece'de yaşanan bu skandalı A Haber canlı yayınında gazeteci Kenan Kıran anlattı.


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