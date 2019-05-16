Haberler Web TV Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü! Kızlara hava atayım derken 7 öğrenciyi yaraladı

Büyükçekmece’de ‘drift’ terörü! Kızlara hava atayım derken 7 öğrenciyi yaraladı

16.05.2019 11:17

İstanbul Büyükçekmece’de dar sokakta drift yapan genç, okul dönüşü lise öğrencilerini çarparak bahçe duvarına sıkıştırdı. ​Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları