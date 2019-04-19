Büyükçekmece’de buhar olan ve vatandaşlıktan çıkarılan 3 bin 92 seçmenin listesine ulaştı! 19.04.2019 12:50

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin sandıktaki usulsüzlükleri bir bir ortaya çıkmıştı. Son olarak usulsüzlüklerin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Büyükçekmece ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alper Uygun, AK Parti’ye kayıtlı üye olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde oy kullandığını, kaydı silindiği için hem kendisi hem de ailesinin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamadığını söyledi. Uygun, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorum ama bir MERNİS adresim yok. Benim ve ailemin seçme hakkı gasp edildi ve seçimlerde oy kullanamadık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandık ama yerel seçimlerde bu yapılan operasyondan dolayı ne ben ne de ailem oy kullanamadı. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunduk” dedi.