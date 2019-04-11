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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kendi yalanına çocuğu alet etti

11.04.2019 16:21

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün şaibeli seçmen iddialarını çürütmek için basın toplantısı yaptı. Akgün daha oyun çağındaki küçük bir çocuğu basının karşına çıkardı. İddiaları bu şekilde çürütmeye çalıştı. Basın açıklamasına malzeme yapılan küçük çocuğun halleri oldukça kritikti. Küçük çocuğun oldukça gergin olduğu görüldü.


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