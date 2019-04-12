Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün'ün kardeşinden algı operasyonu! Polise böyle iftira attı

Büyükçekmece'de sahte seçmen tartışmaları devam ederken, sosyal medyada polise iftira atan bir video dolaşmaya başladı. O videoda bir vatandaş kapısına gelen polisin kime oy attığının sorusunu sorduğunu iddia etti. O kişinin Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün'ün kardeşi Eyüp Akgün olduğu ortaya çıktı. İşte kardeş Akgün'ün algı operasyonu yaptığı o video...
Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Hasan Akgün'ün kardeşinden algı operasyonu! Polise böyle iftira attı12.04.2019 14:57
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