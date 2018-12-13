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Büyükçekmece Adliyesi'nde bomba paniği

13 Aralık 2018, Perşembe

Büyükçekmece Adliyesi'ne bomba ihbarında bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyede bomba imha uzmanlarının inceleme yapması bekleniyor.


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