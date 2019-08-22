Büyükada’da yine tanıdık görüntüler! Faytona sürülen atı zorla... 22.08.2019 11:15

Büyükada’da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. Atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki göstermekten kendini alamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.