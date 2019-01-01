Büyükada'da orman yangını

Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.
Büyükada'da orman yangını01 Ocak 2019, Salı
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