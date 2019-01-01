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Büyükada'da orman yangını

01 Ocak 2019, Salı

Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.


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