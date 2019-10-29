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Büyük Taaruz sonrası Ankara'nın en eski görüntüleri

29.10.2019 13:25

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya dönüşünde çekilmiş bir haber filmi, kentin en eski görüntülerini gözler önüne seriyor. Mahir Galib adlı bir yönetmen tarafından çekilen Büyük Taaruz sonrası Ankara'nın en eski görüntüleri, TRT arşivinden çıktı. İşte o görüntüler...


Mahir Galib adlı bir yönetmen tarafından çekilen Büyük Taaruz sonrası Ankara'nın en eski görüntüleri, TRT arşivinden çıktı.

Haber film, ilk kez izleyici ile buluştu.

Bu zamana kadar parça parça olarak yayınlanmış bu görüntüler, ilk kez bir film sayesinde bir arada toplandı. Ayrıca bu filmin, hiçbir yazılı belgede geçmediği de belirtiliyor.

30 AĞUSTOS ZAFERİ SONRASI
30 Ağustos Zaferi sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini konu edinen film, Ankara hükümetinin barış anlaşması görüşmeleri başladığını duyurur nitelikte.

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