Büyük Taarruz'un 97. yılı: Bir ulusun özgürlük mücadelesi 30.08.2019 09:01

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Peki Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde zafere nasıl yürüdü? İşgalci kuvvetler nasıl hezimete uğratıldı? İşte bir ulusun özgürlük mücadelesi...