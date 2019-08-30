Haberler Web TV Büyük Taarruz'un 97. yılı: Bir ulusun özgürlük mücadelesi

Büyük Taarruz'un 97. yılı: Bir ulusun özgürlük mücadelesi

30.08.2019 09:01

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Peki Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde zafere nasıl yürüdü? İşgalci kuvvetler nasıl hezimete uğratıldı? İşte bir ulusun özgürlük mücadelesi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları