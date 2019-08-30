Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Peki Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde zafere nasıl yürüdü? İşgalci kuvvetler nasıl hezimete uğratıldı? İşte bir ulusun özgürlük mücadelesi...
Büyük Taarruz'un 97. yılı: Bir ulusun özgürlük mücadelesi30.08.2019 09:01
- Büyük Taarruz'un 97. yılı: Bir ulusun özgürlük mücadelesi
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