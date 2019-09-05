Büyük skandal... Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı! 05.09.2019 22:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirdi. İstanbul'daki tüm hizmetleri durdurarak araçların Yenikapı'ya gelmesi talimatını veren İmamoğlu, gereksiz makam aracı bulamayınca İBB'ye ait evde sağlık hizmeti ve zabıta araçları dahil tüm araçları Yenikapı'ya getirtti. Alandaki 2 makam aracından biri İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun çıktı.