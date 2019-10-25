Büyük kıyamet: Armageddon! Kıyamet savaşı nedir?

Güncel ve küresel gelişmelerin, siyasetin, savaşların, kutsal kitaplarda vahdedilmiş olaylarla, dini kıssalarla benzerliği sizce rastlantı mı? Ya da birileri, emperyalist emellerini, sahte bir kutsal amaçla mı gizliyor? FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından gözaltına alınanların üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde 1 dolarlık banknotlar ele geçirilmişti. Bu 1 dolarların her serisinin, örgüt üyelerinin konumlarını belirlediği biliniyordu. FETÖ, bu yöntemle kimi örnek aldı, kime özendi? İşte tüm bu soruların yanıtları…
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