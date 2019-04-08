Haberler Web TV 'Büyük Göç' sonrası THY'den gazetecilere teşekkür

'Büyük Göç' sonrası THY'den gazetecilere teşekkür

08.04.2019 13:09

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Büyük Göç" sırasında çalışan basın mensuplarına teşekkür mektubu yazdı.


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