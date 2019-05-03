Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı! İşte ilk görüntüler 03.05.2019 16:22

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen açıldı.