Haberler Web TV Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi’nde doldu taştı

01.06.2019 01:41

Kadir Gecesi’nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları