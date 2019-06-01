Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Kadir Gecesi’nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi’nde doldu taştı01.06.2019 01:41
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