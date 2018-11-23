Büyücü Kesira F serisi 1 dolarlarla yakalandı! 23 Kasım 2018, Cuma

Türkiye'nin 17 ilinde polis tarafından aranan, 'Kesira', 'Feyzullah hoca', 'Süleyman hoca' adlarını kullanan ve medyum olduğunu söyleyip, dolandırıcılık yapan Sonay İncekara, Bursa'da saklandığı evde yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada, FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.