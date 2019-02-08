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Buse 16 gündür bulunamadı! Acılı babası her gün şafak vakti sahile gidiyor

08.02.2019 17:07

Antalya'nın Kemer ilçesini vuran hortumda 16 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar’ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken, acılı baba Ahmet Acar, her gün şafak vakti sahile gidip dua ediyor.


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