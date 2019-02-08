Buse 16 gündür bulunamadı! Acılı babası her gün şafak vakti sahile gidiyor

Antalya'nın Kemer ilçesini vuran hortumda 16 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar’ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken, acılı baba Ahmet Acar, her gün şafak vakti sahile gidip dua ediyor.
Buse 16 gündür bulunamadı! Acılı babası her gün şafak vakti sahile gidiyor08.02.2019 17:07
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