Burseya Dağı’nda canlı ele geçirilen YPG’liler böyle görüntülendi 29 Ocak 2018, Pazartesi

Türk hava kuvvetleri gece boyunca hem savaş uçakları hem de Atak helikopterleriyle terör mevzilerini vurdu. Afrin çevresi, Minniğ havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin'deki YPG mevzileri bombardımana tutuldu. Burseya Dağı'nda çekilen kayıtta çok sayıda komando dikkat çekiyor. Video kaydının finalinde ise canlı yakalanan YPG'liler var.