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Burseya Dağı'na kritik ziyaret

29 Ocak 2018, Pazartesi
Kilis’in karşısındaki Burseya Dağı'nda Mehmetçik üs bölgesi oluşturuyor. Bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.
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