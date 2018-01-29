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Burseya Dağı işte böyle alındı

28 Ocak 2018, Pazar
Zeytin Dalı harekatında kritik öneme sahip olan Burseya Dağı bugün saat 14:30 sıralarında ele geçirildi. Bölgedeki çatışma anı canlı yayında saniye saniye görüntülendi.
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