Burseya Dağı böyle ele geçirildi! İşte o anlarda çekilen görüntüler
29 Ocak 2018, Pazartesi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda ÖSO birliklerinin bir PYD/PKK'lı teröristi canlı ele geçirmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı. Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetler ve ÖSO birlikleri, dağın düşürüldüğü anlarda zirvede bir PYD/PKK'lı teröristi canlı olarak yakaladı. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri etkisiz hale getirilen teröristin etrafını sardığı yer alırken, yakınlarda süren çatışma sesleri de görüntülere yansıdı.
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maşallah
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