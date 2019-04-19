Bursa'nın İznik ilçesinde mağarada can pazarı! Defineciler mahsur kaldı 19.04.2019 04:03

Bursa'nın İznik ilçesinde mağarada kazı yaparken jenaratör gazından zehirlenen definecilerin hayatta olduğu bildirildi. AFAD ekipleri, 35 metre derinlikte mahsur kalan ve bazılarının karbonmonoksitten dolayı bilinç kaybına uğradığı definecileri çıkarmak için seferber olduğu bildirildi. AFAD ekipleri çalışma sonrası üç defineciyi sağlıklı şekilde yukarıya çıkarttı.