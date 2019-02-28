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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı

28.02.2019 11:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yaralı kurtarıldı.


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