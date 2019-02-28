Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yaralı kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı28.02.2019 11:05
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı
- Son dakika: Maden Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
- Dolar son dakika! 28 Şubat euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru
- Tarihi zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar
- İnsanlık bu ayıbı unutmadı! Birincilik ödülünü başörtülü diye alamadı
- Tarihi görüşme sonrası ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı
- Üzerinden 22 yıl geçti! 28 Şubat darbesinde neler oldu?
- İşte 28 Şubat süreci ve FETÖ ilişkisini anlatan o video
- 28 Şubat'a giden süreçte neler yaşandı?
- Ağrı ve Elazığ'da okullara kar tatili
- Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
- Bakanlık açıkladı! 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği verilecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.